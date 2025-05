Jannik Sinner contro Cerundolo agli Internazionali, orario e dove vederla in tv

13 maggio 2025 a

Scatta l'ora degli ottavi di finale agli Internazionali d'Italia maschili di tennis al Foro Italico di Roma. Sinner batte de Jong e si prepara alla rivincita del 2023 con Cerundolo. Berrettini si ritira dopo un set con Ruud. Al femminile, invece, Paolini si lancia ai quarti di finale. Oggi nuovamente tutti in campo. Paolini-Shnaider sul Centrale cone Sinner-Cerundolo. Musetti-Medvedev sulla Grand Stand Arena.

Sinner, orario e dove vedere la partita in tv

Jannik Sinner non tradisce le aspettative e batte Jesper de Jong 6-4 6-2. Buona prova del numero 1 del mondo, che alterna anche oggi, come nell'esordio con Navone, sprazzi di alto tennis a momenti di appannamento. Il primo set ne è la dimostrazione: partenza sprint con due break di vantaggio (4-1) per poi essere ripreso dall'olandese sul 4-4. Nei momenti cruciali esce fuori la freddezza del campione e arriva il break decisivo per mettere in tasca il primo parziale. Secondo set viziato dall'infortunio al polso destro di de Jong, scivolato rovinosamente a rete sul 3-1 per l'azzurro. "Ogni partita è importante per me. Non sono dove voglio essere, ma spero di migliorare e di fare un'altra partita qui. Proveremo ad alzare il livello", le parole, nell'intervista post partita, di Sinner, che agli ottavi avrà una sfida durissima con la testa di serie numero 17 Francisco Cerundolo.

L'argentino è in palla e nel 2025 ha già giocato 34 partite con un record di 24 vittorie e 10 sconfitte. Nessun titolo, ma tanti successi di spessore: Zverev a Madrid e Buenos Aires, Mensik sempre nella capitale spagnola, de Minaur a Indian Wells, Ruud e Paul a Miami. I precedenti tra Sinner e Cerundolo sono in perfetta parità (2-2), ma l'ultimo è in favore del sudamericano, che ha battuto l'altoatesino proprio qui agli Internazionali, nell'edizione 2023. Gli altri tre incontri si sono giocati su cemento: Atp 500 Vienna 2022 (2-0 Sinner), Coppa Davis 2022 (2-1 Sinner) e Masters 1000 di Miami 2022 (1-0 con ritiro di Sinner). Sul Campo Centrale si preannuncia grande lotta per un posto nei quarti di finale, che sono anche il miglior risultato mai raggiunto da Sinner a Roma (2022). La sfida tra il numero 1 del mondo e l'argentino inizierà non prima delle 15.00 di martedì 13 maggio e sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport e in chiaro su Rai 1. Eccezionalmente sarà infatti la rete ammiraglia della Rai a trasmettere l'ottavo di finale degli Internazionali BNL d'Italia tra il numero 1 del mondo e l'argentino Cerundolo, terzo match sul Centrale. La partita e gli altri match del Foro Italico potrà essere vista in streaming sull'app SkyGo, su Now e su RaiPlay.

Musetti e Paolini in campo, gli orari e le dirette tv

Matteo Berrettini si è ritirato dopo un set contro Casper Ruud. Continua la competizione per Lorenzo Musetti, che giocherà sulla Grand Stand Arena non prima delle 14 contro il russo Daniil Medvedev. Aprirà il programma Alcaraz-Khachanov sul Centrale alle ore 11.00. Per il torneo femminile Jasmine Paolini affronterà la russa Diana Shnaider nel quarto di finale non prima delle 13.00. Tutti i match degli Internazionali d'Italia 2025 sono visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport e in chiaro su Rai 2. Le partite si potranno seguire in streaming sull'app SkyGo, su Now e su RaiPlay.