America's Cup per la prima volta in Italia: a Napoli nel 2027. Meloni "orgogliosa"

Per la prima volta in assoluto, la Louis Vuitton Cup e la Louis Vuitton America's Cup Match si svolgeranno in Italia. Nel 2027 il mondo guarderà alla nostra Penisola e in particolare a Napoli, capoluogo della regione Campania, patrimonio mondiale dell'Unesco e una delle città più antiche d'Europa, poiché ospiterà il trofeo sportivo internazionale più antico del mondo. La lotta per la 38a America's Cup di Louis Vuitton si svolgerà all'ombra vigile del Vesuvio e appena fuori dal lungomare della città. "Sono orgogliosa di annunciare che l'America's Cup si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia. Sarà Napoli la città che ospiterà nel 2027 la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica tra tradizione, innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e spirito competitivo", ha dichiarato la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.

"Ringrazio il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Sport e Salute e tutti coloro che hanno lavorato, con passione e determinazione, per raggiungere questo grande risultato - ha aggiunto la premier -. La scelta del capoluogo partenopeo contribuirà a rafforzare il rinnovato protagonismo del Sud, che in questi anni ha saputo riscoprire il suo dinamismo e il suo orgoglio, registrando una crescita del PIL e dell'occupazione superiore alla media nazionale". Con un orgoglioso patrimonio e una ricca storia, l'Italia e Napoli offriranno alla 38a America's Cup di Louis Vuitton un'esperienza senza pari che, in un modo o nell'altro, si aggiungerà sicuramente al mito, all'ossessione, alla rivalità e all'innovazione del torneo velistico.