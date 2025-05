Internazionali, Paolini batte Shnaider e vola in semifinale a Roma

13 maggio 2025 a

Jasmine Paolini supera in rimonta Diana Shnaider e si qualifica per la semifinale degli Internazionali d'Italia, in corso sui campi in terra battuta al Foro Italico. L'azzurra ha trionfato con il punteggio di 6-7 (1), 6-4, 6-2 in due ore e 25' di gioco. In semifinale la tennista numero cinque al mondo aspetta la vincitrice della sfida di questa sera tra la statunitense Stearns e l'ucraina Svitolina. In vantaggio 4-0 nel primo set l'azzurra ha subito la pronta reazione dell'avversaria che ha messo a segno cinque game consecutivi mostrandosi più solida nei game decisivi. Nell'undicesimo game l'azzurra è infatti riuscita a fare il suo terzo break ma Shneider ha subito strappato di nuovo il servizio dominando successivamente il tie break 7-1. Nella seconda frazione, brevemente sospesa dopo il terzo game per pioggia, Paolini è riuscita a risalire da un parziale di 0-4 infilando sei giochi di fila e prolungando la sfida al terzo set, tra lo sconforto totale della rivale. Nel game di apertura del terzo set Paolini ha nuovamente perso il servizio, ma non si è scoraggiata ed è riuscita ancora a risalire approfittando anche delle difficoltà fisiche e mentali di Shnaider, crollata alla fine 6-2.

"Sono contentissima di essere in semifinale a Roma: è un sogno". Lo ha detto Jasmine Paolini nell'intervista a caldo post partita dopo il successo ottenuto in rimonta contro la russa Diana Shnaider ai quarti degli Internazionali d'Italia. "Partita durissima: sono partita bene poi c'è stato un calo d'intensità - ha aggiunto l'azzurra, numero 4 del ranking Wta - Devo dire grazie alla pioggia sul 4-0: c'è stato il coaching di Sara (Errani, ndr) che mi ha aiutato tantissimo. E poi tutto il supporto del pubblico: nei momenti duri della partita abbiamo lottato insieme con pazienza e l'abbiamo portata a casa. Cosa mi ha detto Sara? Giocale tutto il tempo sul rovescio: non tirarle sul diritto se non hai una palla facile.