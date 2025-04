Papa Francesco, via ai novendiali in suffragio del Pontefice: il calendario delle celebrazioni

23 aprile 2025 a

Secondo un'antica consuetudine, per nove giorni consecutivi si svolgono particolari celebrazioni dell'eucaristia in suffragio del Romano Pontefice defunto, a partire dalla messa esequiale. Le celebrazioni sono aperte a tutti e prevedono, ogni giorno, la partecipazione di un gruppo diverso, tenuto conto dei suoi legami con il Romano Pontefice. La messa esequiale del Romano Pontefice Francesco, il primo giorno dei Novendiali, avrà luogo il 26 aprile alle 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro.

Nei giorni successivi continueranno le celebrazioni dei Novendiali in suffragio del Papa defunto nel modo seguente: 2° giorno: domenica 27 aprile, ore 10.30, sul sagrato della Basilica Vaticana: i dipendenti e i fedeli della Città del Vaticano. La concelebrazione sarà presieduta dal cardinale Pietro Parolin; 3° giorno: lunedì 28 aprile, ore 17.00, nella Basilica Vaticana: la Chiesa di Roma. La concelebrazione sarà presieduta dall'Em.mo Cardinale Baldassare Reina, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma. 4° giorno: martedì 29 aprile, ore 17, nella Basilica Vaticana: i Capitoli delle Basiliche Papali. La concelebrazione sarà presieduta dal cardinale Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano. 5° giorno: mercoledì 30 aprile, ore 17.00, nella Basilica Vaticana: la Cappella Papale. La concelebrazione sarà presieduta dal Cardinale Leonardo Sandri, Vice Decano del Collegio Cardinalizio. 6° giorno: giovedì 1° maggio, ore 17.00, nella Basilica Vaticana: la Curia Romana. La concelebrazione sarà presieduta dal cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa; 7° giorno: venerdì 2 maggio, ore 17, nella Basilica Vaticana: le Chiese Orientali. La concelebrazione sarà presieduta dall'Em.mo Cardinale Claudio Gugerotti; 8° giorno: sabato 3 maggio, ore 17.00, nella Basilica Vaticana: i membri degli Istituti di Vita consacrata e delle Società di Vita apostolica. La concelebrazione sarà presieduta dal cardinale Ángel Fernández Artime, già Proprefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica. 9° giorno: domenica 4 maggio, ore 17.00, nella Basilica Vaticana: la Cappella Papale. La concelebrazione sarà presieduta dal cardinale Dominique Mamberti, Protodiacono del Collegio Cardinalizio.