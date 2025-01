Jannik Sinner salta pure il Quirinale. Tennis azzurro da Mattarella senza di lui

28 gennaio 2025 a

Jannik Sinner non andrà domani al Quirinale, dove il Presidente della Repubblica Mattarella celebrerà i successi del tennis azzurro nel 2024. La presenza del campione azzurro era in dubbio, oggi la decisione finale da fonti vicine al fresco vincitore degli Australian Open. Al Quirinale mercoledì, davanti al presidente Mattarella, sfilerà il tennis azzurro grande protagonista nel 2024 sia in ambito femminile che maschile, tra il bis in Coppa Davis e la conquista della Billie Jean King Cup. Senza dimenticare l’oro olimpico nel doppio di Errani-Paolini e il bronzo vinto a Parigi da Lorenzo Musetti.

Intanto ieri Sinner ha fatto sapere che non parteciperà all'Atp 500 di Rotterdam, in programma dall'1 al 9 febbraio, torneo a cui arrivava da campione in carica. A comunicare la decisione dell'azzurro è stata la stessa organizzazione del torneo, che in una nota ufficiale ha riportato le parole di Jannik: "Dopo esserci consultati con il mio team-, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di ritirarci dall'ABN AMRO Open". La priorità di Sinner, come aveva già annunciato, ora è il riposo: "Il mio corpo ha bisogno di tempo per riposare dopo la lunga corsa in Australia. Ho grandi ricordi della vittoria del titolo di fronte a una folla incredibile al Rotterdam Ahoy l'anno scorso e spero di tornarci presto".