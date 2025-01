Sinner, la Bild non ci sta: "Retrogusto di doping". Attacco clamoroso

26 gennaio 2025 a

La solitudine dei numeri primi. Il successo di Jannik Sinner sul tedesco Alexander Zverev nella finale degli Australian Open a Melbourne fa esultare l'Italia ma scatena anche campanilismi e critiche. La Bild, uno dei principali media tedeschi, non accetta la vittoria dell'azzurro. Nell’articolo di commento alla finale, il magazine tedesco scrive: "Sinner festeggia il suo terzo titolo Slam nel giro di un anno dopo i successi di Melbourne 2024 e degli US Open di settembre. Ma è una vittoria con il retrogusto, come quella di New York. Perché Sinner è risultato positivo due volte allo steroide anabolizzante vietato Clostebol nel marzo 2024, ma non è stato ancora fermato".

Jannik l'extraterrestre! Sinner lo fa ancora: altro titolo dello Slam, è leggenda

Un attacco durissmo. "L’Agenzia mondiale antidoping (Wada) ha presentato ricorso alla Corte internazionale di arbitrato dello sport (Tas), davanti alla quale Sinner avrà una udienza il 16 e 17 aprile. Rischia una squalifica fino a due anni", scrive ancora la Bild. "Troppo tardi per il numero due del mondo Zverev, che ha perso nella partita contro il numero 1 del mondo", conclude la Bild che riporta poi le parole dello stesso Zverev che al contrario della stampa del suo paese è stato decisamente più sportivo: "È una brutta sensazione essere così vicino al trofeo. Ma Jannik, tu hai più che meritato la vittoria e sei il migliore al mondo. Sei stato così bravo, è semplice. Nessuno merita di più questo trofeo", dice Zverev.