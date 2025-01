Australian Open, sfuma il sogno di Bolelli-Vavassori. Dove vedere in tv la finale di Sinner (in chiaro)

25 gennaio 2025 a

È ancora rimandato l’appuntamento con il primo successo in un Grande Slam per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due azzurri hanno perso per il secondo anno di fila la finale del doppio agli Australian Open, questa volta battuti dalla coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. I campioni di Wimbledon si sono imposti in tre set in rimonta con il punteggio di 6-7 (16), 7-6 (5), 6-3 dopo oltre 3 ore di gioco con la partita finita dopo l’una, ora di Melbourne. Grande amarezza per Bolelli e Vavassori alla terza sconfitta in una finale Slam, dopo le due perse l’anno scorso sempre in Australia e al Roland Garros. Heliovaara e Patten si confermano bestia nera per i due azzurri, visto che si erano imposti anche nel primo duello in un major, al primo turno a Wimbledon 2024, lanciando il cammino che li avrebbe portati al loro primo titolo Slam in carriera.

Sinner è inarrestabile: batte Shelton in 3 set ed è di nuovo in finale

Intanto c'è grande attesa per la finale che sarà trasmessa in chiaro sul Nove, domenica 26 gennaio dalle 9:30 in diretta da Melbourne Park. Sarà la terza finale Slam di Jannik Sinner, campione in carica in Australia e vincitore dell’ultimo US Open. L'azzurro affronterà il numero 2 del ranking Atp Alexander Zverev, anch’egli alla sua terza finale Slam, ma sconfitto nei suoi due precedenti da Dominic Thiem (US Open 2020) e Carlos Alcaraz (Roland Garros 2024). Il match sarà in diretta simulcast su Eurosport 1 e live streaming su Discovery+.

Nei precedenti Slam, Jannik s’è preso la prima sfida al Roland Garros 2020, mentre Zverev s’è imposto 2 volte allo US Open. Nel loro ultimo match, Sinner ha sconfitto Zverev l’anno scorso in semifinale a Cincinnati.