Sci, a Garmisch vince Brignone e Goggia è seconda: azzurre dominanti

È nuova fantastica doppietta italiana nello sci alpino con Federica Brignone e Sofia Goggia, rispettivamente prima e seconda (a un solo centesimo) nella discesa libera di Coppa del mondo a Garmisch Partenkirchen in Germania. Per Brignone quella ottenuta oggi sulla pista ‘Kandahar’ è la vittoria numero 32, la seconda in discesa dopo quella dell’11 gennaio scorso a Sankt Anton am Arlberg. Quella di oggi è la prima doppietta stagionale per lo sci italiano. Terza la svizzera Corinne Suter. C’è un ‘illustre’ precedente tra Brignone e Goggia staccate di un solo centesimo: gli annali riportano al 14 dicembre del 2019 quando nel supergigante di Sankt Moritz in Svizzera, Goggia vinse per un solo centesimo su Brignone con terza Mikaela Shiffrin.

Quando mancano ancora 16 gare alla fine della stagione, Brignone incrementa il suo vantaggio nella classifica generale di Coppa del mondo. L’azzurra è prima con 739 punti, 110 in più rispetto alla svizzera Lara Gut-Behrami, oggi quinta in discesa. Seguono due atlete specialiste delle discipline tecniche, l’elvetica Camille Rast (562) e la svedese Sara Hector (507). Goggia è quinta con 501. Brignone è stata l’unica sciatrice italiana della storia ad aver vinto la Coppa generale, nel 2020. Nel ranking di discesa, Brignone è al comando con 289 punti, Goggia seconda con 260, l’austriaca Cornelia Huetter, terza, con 208.

«Sofia ed io siamo persone molto decise, siamo lavoratrici, cerchiamo la cura del dettaglio e di tutti gli aspetti per essere la migliore versione di noi stesse. Andare forte ci ha aiutato entrambe, lei è sempre stata più forte di me in discesa e credo sia una bella sfida. Stiamo facendo qualcosa di grande per tutto il movimento», le parole di Brignone nel parterre della pista dopo aver vinto. Al traguardo Goggia ha parlato di un problema di carattere fisico avuto nel finale: «Al penultimo intermedio mi si è dislocata la spalla destra per via del cercine rotto e ho dovuto concludere la prova senza mettermi al meglio in posizione, brava Federica, non ho fatto una gara perfetta, ma va bene così». La finanziera bergamasca si è espressa pure in merito all’eterna sfida con Federica: «La sfida tra di noi è uno stimolo continuo, uno sprone per essere sempre sul pezzo in tutte le discipline».