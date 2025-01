Australian Open, Sinner è inarrestabile: è di nuovo in finale

24 gennaio 2025 a

Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano. Il giovane altoatesino ha conquistato per il secondo anno consecutivo la finale degli Australian Open, superando con autorità lo statunitense Ben Shelton in tre set (7-6, 6-2, 6-2). Una prestazione solida e convincente quella del ventitreenne azzurro, che conferma il suo stato di forma eccezionale e la sua maturità su uno dei palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale. Nonostante un primo set equilibrato, risolto solo al tie-break, Sinner ha mostrato tutta la sua superiorità nei restanti due parziali, lasciando poche chance al giovane americano. Servizio potente, colpi profondi e una gestione impeccabile dei momenti chiave: queste le armi che hanno permesso all’azzurro di chiudere l’incontro in 2 ore e 36 minuti.

Domenica, Sinner si troverà di fronte un avversario di grande esperienza e talento: il tedesco Alexander Zverev, attuale numero 2 del ranking mondiale. Zverev, reduce da un torneo impeccabile e dalla vittoria in semifinale contro Novak Djokovic (si è ritirato dopo il primo set per un problema fisico), sarà un ostacolo impegnativo per l’italiano, ma Sinner ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli. A Melbourne Jannik vuole entrare ancora di più nella storia e guadagnarsi il suo terzo titolo dello slam, confermando pure il successo dello scorso anno a Melbourne.