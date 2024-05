Roland Garros, debutto ok per Jannik Sinner: quando può diventare numero uno al mondo

27 maggio 2024 a

Buona la prima al Roland Garros per Jannik Sinner, che ha superato agevolmente in tre set l’americano Christopher Eubanks con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4. Al secondo turno Sinner affronterà il francese Richard Gasquet, entrato in tabellone grazie a una wild card. Sinner, al rientro dopo un mese a causa dell’infortunio all’anca che lo aveva costretto a saltare gli Internazionali d’Italia, si è imposto in due ore e 9 minuti, mostrando una discreta sicurezza. Eubanks, 28enne di Atlanta numero 46 del mondo, non è mai riuscito a impensierire l’altoatesino che ha salvato nove delle 10 palle break concesse. "Sono contento di essere tornato in campo", il primo commento di Sinner, "questo è un torneo speciale per me, qui ho giocato il mio primo quarto di finale in uno Slam. Sono contento della mia prestazione, l’anca sta bene, abbiamo lavorato tanto con il mio team: senza una squadra dietro non si possono fare certe cose. Non sono al 100%, sto costruendo la condizione via via. Vedremo come andrà".

Il torneo francese potrebbe essere il palcoscenico in cui, per la prima volta nella storia, un italiano può diventare il numero uno del mondo. Sinner infatti può superare Novak Djokovic. Molto dipenderà dal campione serbo che dovrebbe arrivare almeno in finale per difendere la leadership. Se Nole, che sta attraversando un momento difficile, dovesse essere eliminato prima, a Sinner potrebbe bastare la vittoria di oggi. Se Djokovic arrivasse in finale, a Sinner potrebbe bastare arrivare in semifinale per consumare il sorpasso.