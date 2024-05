Novak Djokovic, il video dei tremori mette in ansia i fan. "Sensazioni orribili"

25 maggio 2024 a

Non è un momento facile per Novak Djokovic. Il campione serbo si è fermato in semifinale al "Gonet Geneva Open", torneo Atp 250 in corso sulla terra rossa della città svizzera (con montepremi di 579.320 euro). Il tennista numero 1 del tabellone e del ranking mondiale, si è arreso al ceco Tomas Machac, vincente in tre set con il punteggio di 6-4 0-6 6-1. A preoccupare tifosi e appassionati tuttavia sono anche le condizioni fisiche di Nole. Nelle pause dell'ultimo match il tremolio delle sue mani è stato immortalato da tv e telefonini. Un fenomeno evidente, che tuttavia per Djokovic non è una novità. In altre occasioni, come nelle Atp Finals di Torino nel 2022, il serbo aveva spiegato che il tremolio dipendeva dalla stanchezza e dalla tensione nervosa del match.

Il serbo ha commentato così il suo periodo difficile sul campo in vista del Roland Garros: "Certo che sono preoccupato. Quest'anno non ho giocato bene per niente, a parte qualche partita qua e là. Le cose sono quelle che sono, non mi vedo come il favorito a Parigi". Dopo la sconfitta con Machac "cercherò di prendere le partite una dopo l'altra. Non ho passato una bella serata e oggi è stata dura. Ho avuto delle sensazioni orribili durante la prima parte della partita". E ancora: "Vorrei potermi sentire meglio. Non è bello soffrire così in campo. È difficile concentrarsi sul tennis quando hai altro in mente. Spero solo di essere pronto per il Roland Garros".