Jannik Sinner a Parigi con la sua nuova fidanzata? Spuntano le foto-scoop

Francesco Fredella 23 maggio 2024

Pizzicato a Parigi dai paparazzi. Ora, Jannik Sinner, l'uomo dei miracoli in campo quando gioca a tennis, si gode qualche momento di relax con la tennista Anna Kalinskaya. Potrebbe essere lei la nuova fiamma del tennista altoatesino, se ne parla ormai da alcune settimane. I paparazzi - come riporta Dagospia (qui le foto) - hanno notato la coppia a Langosteria dello Cheval Blanc, lussuosissimo ristorante con una vista mozzafiato sul Louvre e sulla Tour Eiffel.

Una serata romantica. Un gola profonda racconta che sono rimasti per diverse ore al ristorante ed hanno chiacchierato abbastanza. Sinner tornerà in campo al Roland Garros, dopo lo stop agli Internazionali BNL d'Italia per lui arriva il grande ritorno.