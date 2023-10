Calcio, l'Arabia Saudita si prende i Mondiali del 2034. L'annuncio di Infantino

31 ottobre 2023 a

Quello che già qualche giorno fa sembrava certo è ora realtà. Per i Mondiali 2034 di calcio la Fifa ha ricevuto la dichiarazione di interesse da parte della Federcalcio dell’Arabia Saudita e si tratta dell’unica richiesta arrivata nella sede della federazione internazionale. Sarà quindi la nazione di Bin-Salman ad aggiudicarsi automaticamente il grande evento. Marocco, Portogallo e Spagna confermano invece l’interesse ad ospitare la Coppa del Mondo 2030, mentre Uruguay, Argentina e Paraguay le relative partite celebrative della medesima edizione.

E sull’Arabia Saudita c’è anche l’annuncio del presidente Fifa, Gianni Infantino: “Il più grande spettacolo sulla terra sarà organizzato dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti nel 2026 in Nord America. Le prossime due edizioni della Coppa del Mondo FIFA saranno ospitate in Africa (Marocco) e in Europa (Portogallo e Spagna), con tre partite celebrative disputate in Sud America (Argentina, Paraguay e Uruguay), nel 2030 e in Asia (Arabia Saudita) nel 2034. Tre edizioni, cinque continenti e dieci paesi coinvolti nelle partite del torneo, questo sta rendendo il calcio davvero globale. Il calcio – ha detto Infantino su Instagram - unisce il mondo come nessun altro sport, e la Coppa del Mondo FIFA è la vetrina perfetta per un messaggio di unità e inclusione, oltre a fornire un’importante illustrazione di come le diverse culture possano stare insieme e imparare e comprendersi meglio. Vivendo in un mondo sempre più diviso e aggressivo, dimostriamo ancora una volta che il calcio, lo sport mondiale leader, unisce come nient’altro. Abbiamo tutti bisogno di queste occasioni di unità e i prossimi mondiali Fifa costituiscono una forza unica per il bene in questo senso».