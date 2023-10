Luis Rubiales, il bacio alla calciatrice Hermoso gli costa tre anni di squalifica

Sullo stesso argomento: Hermoso e il clamoroso ritorno dopo lo scandalo del bacio di Rubiales

Una decisione che farà discutere e che sembra un provvedimento esemplare. L’ex presidente della Federcalcio spagnola (RFEF) Luis Rubiales è stato squalificato per tre anni a causa del bacio dato al capitano della Spagna, Jennifer Hermoso, al termine della finale dell’ultima Coppa del Mondo femminile. Lo ha comunicato la Fifa, rendendo nota la decisione della Commissione Disciplinare. La sanzione riguarda tutte le attività legate al calcio.

"La Commissione Disciplinare della Fifa- si legge nella nota- ha bandito Luis Rubiales, l’ex presidente della Federcalcio spagnola (RFEF), da tutte le attività legate al calcio a livello nazionale e internazionale per tre anni, avendo riscontrato che ha agito in violazione dell’articolo 13 del Codice Disciplinare Fifa", relativo a "comportamento offensivo e violazione dei principi del fair play". Rubiales, già sospeso preventivamente per 90 giorni, "ha dieci giorni di tempo per richiedere una decisione motivata, che, se richiesta, verrebbe successivamente pubblicata su legal.fifa.com. La decisione rimane soggetta a un eventuale ricorso davanti al Comitato d’Appello della Fifa". La Fifa, inoltre, "ribadisce il suo impegno assoluto a rispettare e proteggere l’integrità di tutte le persone e a garantire che le regole di base di una condotta decente siano rispettate".