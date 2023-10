Scommesse, Zaniolo tre ore davanti al pm della Procura di Torino

27 ottobre 2023 a

a

a

Si è concluso dopo oltre tre ore l’interrogatorio in procura di Nicolò Zaniolo, l’ex attaccante della Roma, oggi giocatore dell’Aston Villa, in procura a Torino. Il calciatore, accompagnato dai legali, è stato sentito dalla pm Manuela Pedrotta e dai dirigenti della Squadra mobile torinese nell’ambito dell’inchiesta su presunte scommesse che sarebbero state effettuate su piattaforme non autorizzate. Il calciatore ha lasciato la procura da un’uscita secondaria della procura senza rilasciare dichiarazioni. Per Zaniolo l’ipotesi di reato è esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.

Arriva la stangata per Tonali: ecco la squalifica per il calcio scommesse

Intanto la Figc ha diramato ufficialmente la squalifica di Sandro Tonali. Nel comunicato federale si legge la formula del patteggiamento: "Applicazione nei confronti del Sig. Sandro Tonali della sanzione di 20.000 euro di ammenda, e di 18 mesi di squalifica, di cui 8 mesi commutati nelle seguenti prescrizioni alternative", ossia "partecipazione (...) ad un piano terapeutico della durata minima di mesi 8 finalizzato alla cura della ludopatia; Partecipazione (...) ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 16 nel periodo complessivo di otto mesi, presso associazioni dilettantistiche", "centri del settore giovanile e scolastico", "centri di recupero dalle ludopatie". Ora il documento sarà recepito dalla Uefa e scatterà la squalifica in Premier League per il centrocampista del Newcastle, già convocato per la partita di domani contro il Wolverhampton.