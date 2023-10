Calcio scommesse, stangata per Tonali: la squalifica della Figc ora è ufficiale

26 ottobre 2023 a

a

a

Si chiude un altro capitolo dello scandalo delle scommesse. È stato infatti ufficializzato dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, l'accordo con la procura federale della Figc sul caso legato a Sandro Tonali: il centrocampista ex Milan ha patteggiato una pena di 18 mesi in totale. Dieci mesi di squalifica dal campo che partiranno subito, più 8 mesi commutati in prescrizioni alternative. Se il calciatore, acquistato in estate dal Newcastle per oltre 70 milioni di euro, non adempierà alle prescrizioni alternative, sarà revocato il patteggiamento e verrà deferito dinanzi al TFN con una pena superiore ai 3 anni. Per Tonali si materializza l’addio ad Euro2024 in caso di qualificazione della Nazionale allenata da Luciano Spalletti.

"Oggi sono in Serie A e Federazione". Bomba dell'ex calciatore: con chi scommetteva

Nel frattempo la procura della Repubblica di Torino ha convocato, venerdì pomeriggio, Nicolò Zaniolo per essere interrogato. Il giocatore dell'Aston Villa ed ex attaccante della Roma, è indagato nell'ambito dell'inchiesta sul presunto giro di scommesse illecite insieme a Nicolò Fagioli e proprio a Tonali. L'ipotesi di reato contestata dalla procura è quella di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Per lui per ora non c’è alcun procedimento aperto in Figc, visto che si è sempre professato estraneo a scommesse sul calcio.