Fazio boom sul Nove, Mediaset corre ai ripari. Quali sono le contromosse

Le prime puntate della nuova stagione di "Che Tempo Che Fa" sul Nove sono state un successo, facendo ascolti paragonabili a quelli di Canale 5. Fabio Fazio gongola e in casa Mediaset c'è chi pensa già a quali potrebbero essere le contromosse per correre ai ripari.

Scambio di ruoli: l'annuncio sui social di Che tempo che fa

La prima mossa del Biscione in vista della contro-programmazione è quella di spostare in prima serata la soap opera turca "Terra amara" che dal daytime passa direttamente al prime time. Diciamo che non si tratta proprio di una vera e propria scommessa, visto che la soap è già vista da oltre 3 milioni di tespettatori con share di oltre il 24%. Insomma diciamo che a Cologno Monzese si segue la politica della minima spesa e massima resa. Come dargli torto, d'altronde.