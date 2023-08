Mondiali atletica, Marcell Jacobs eliminato dalla finale. Lo sfogo dopo la gara

20 agosto 2023 a

Mondiali di atletica, Marcell Jacobs fuori dalla finale dei 100 metri. Grande la delusione dell'azzurro che è stato eliminato per pochissimi centesimi. "Stare fuori per quattro centesimi un po' si rosica perché con 10''05 negli altri campionati del mondo di solito si entrava in finale però hanno corso tutti forte". L'ha detto Marcell Jacobs parlando nella mixed zone dello stadio "National Athletics Centre" di Budapest dopo essere rimasto escluso dalla finale mondiale dei 100 metri. In semifinale l’azzurro ha corso in 10''05.

«La stagione non finisce qui, farò la staffetta (4x100) perché siamo i campioni olimpici e poi cercherò di fare più gare possibili per cercare la mia forma, mi piacerebbe gareggiare in Cina e se mi classifico nei primi 3, puntare alla finale di Diamond League ad Eugene che non sarebbe male». È quanto dichiara Marcell Jacobs alla stampa italiana accreditata presente nella mixed zone dello stadio "National Athletics Centre" di Budapest dopo essere stato eliminato dalla finale dei 100 metri dei Mondiali. Lo sprinter azzurro delle Fiamme Oro in semifinale ha corso in 10''05 (ieri 10''15 in batteria) restando escluso dagli 8 finalisti per appena 4 centesimi. «In questo momento mi manca il feeling con le gare, con gli avversari, con i blocchi, con lo starter - ha precisato Jacobs - Anche il campione del mondo in carica è rimasto fuori per 1 centesimo e questo significa che i 100 metri non sono una disciplina tutta scontata e non si può inventare nulla. Quando andrò in albergo non avrò da rimproverami niente perché ho dato il 110%». Parlando del futuro e del problema fisico l’allievo di Paolo Camossi ha detto, «il vero obiettivo del prossimo anno non è solo allenarmi bene ma rimanere in forma». E ha aggiunto: «Nel complesso sono contento, il bicchiere è mezzo pieno e il dolore non peggiora, è stabile e dentro lo stadio anche con l’adrenalina non l’ho proprio sentito».