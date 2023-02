Samuele Ceccarelli batte Marcell Jacobs nella finale dei 60 metri indoor

19 febbraio 2023 a

a

a

Crepuscolo degli Dei? Non si sa ma certamente una battuta d'arresto per Marcell Jacobs, il campione olimpico battuto da Samuele Ceccarelli nella finale dei 60 metri ai Campionati italiani indoor. Impresa di Samuele Ceccarelli nella finale dei 60 metri indoor dei Campionati Assoluti di atletica leggera in scena ad Ancona. Il 23enne della Firenze Marathon ha vinto la gara col crono di 6''54, suo miglior tempo di sempre e terza miglior prova in Europa in questo 2023, battendo Marcell Jacobs, secondo a un solo centesimo (6''55).

x 1 / 18

Per il campione olimpico dei 100 metri, lontano dalla migliore condizione fisica, una piccola smorfia di dolore al termine della finale odierna. «È stata una bella gara. Sono riuscito a correre e a spingere come volevo. Adesso andiamo a Istanbul (agli Europei indoor, ndr.) e vediamo cosa succede», ha detto Ceccarelli, ai microfoni di RaiSport, dopo le fatica della final