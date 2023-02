Marcell Jacobs, ritorno in pista e vittoria nei 60 metri: "Ma il tempo..."

04 febbraio 2023 a

a

a

Marcell Jacobs è tornato. L'azzurro doppia medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4x100 ha vinto la gara dei 60 metri alla Orlen Cup, tappa bronze del World Indoor Tour in programma a Lodz. Il campione ha chiuso al primo posto in 6''57. Un tempo che non lo soddisfa pienamente: "Dobbiamo cercare di capire meglio questa prima parte di gara, ma devo ammettere che stiamo lavorando soprattutto in funzione dell’estate, dei 100 metri", è stato il commento di Jacobs.

Jacobs contro Fedez: "La sua società?". Tutto in mano agli avvocati

Il tempo di Jacobs nei 60 metri indoor è sesto crono mondiale del 2023. Quella odierna per il portacolori delle Fiamme Oro, campione olimpico ed europeo in carica dei 100 metri, ma anche dei 60 indoor a livello continentale e mondiale, è stata la prima gara del 2023 che culminerà con i Mondiali di agosto a Budapest passando per gli Europei al coperto dei primi di marzo a Istanbul."Il tempo mi soddisfa fino a un certo punto". Ma è sulla partenza che l’allievo di Paolo Camossi si concentra anche nel commendo di fine gara. "Devo partire in maniera tale da accelerare al meglio per i 100, questo è quello che conta. In ogni caso era giusto tornare in gara, togliere un po' di ruggine - ha aggiunto Jacobs -. Allenarsi è una cosa, ma la gara, con gli avversari, il giudice che spara, è tutta un’altra storia. Ora il meeting di Lievin (15 febbraio), gli Assoluti di Ancona, ai quali tengo sempre molto, poi gli Europei indoor".