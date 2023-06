"Sfigati e delinquenti", Marchisio contro i tifosi della Roma per gli insulti a Taylor: bufera social

Sullo stesso argomento: Indagine Uefa su Mourinho. Cosa rischia per gli insulti a Taylor

Claudio Marchisio condanna l’aggressione all’arbitro Anthony Taylor e alla sua famiglia all’aeroporto di Budapest dopo la finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia. L’ex centrocampista della Juventus ha postato il video dell’aggressione su Instagram e ha scritto un lungo post. «25 mila tifosi hanno colorato Budapest con i colori della Roma. Dal primo all’ultimo secondo hanno sostenuto con amore e passione la propria squadra, e hanno rappresentato quanto di più bello il nostro calcio ha da offrire all’Europa, rendendo onore alla Roma che ha fatto un percorso magnifico in Europa League», è la premessa di Marchisio.

L'ex calciatore poi aggiunge: «Poche ore dopo la finale però una decina di loro all’aeroporto si è resa protagonista di una scena schifosa, una vera e propria aggressione ad una famiglia, quella di Anthony Taylor, che in quel momento non era un arbitro ma solo un padre e un marito attento a proteggere sua moglie e sua figlia, incredule e spaventate dall’insulsa violenza di questi poveri sfigati. Questa roba non è calcio, non è tifo, non fa onore a nessuno ma è solo delinquenza di cui siamo tutti stanchi. Basta!». I commenti al post arrivano numerosi. Molti condividono le riflessioni di Marchisio, ma abbondano le risposte stizzite di tifosi della Roma che arrivano a insultare l'ex juventino.