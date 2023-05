Juventus, colpo di scena sul processo per la manovra stipendi: ecco il patteggiamento

29 maggio 2023 a

La Juventus si salva da una pesante stangata per il processo sulla manovra stipendi dopo i 10 punti di penalizzazione (la richiesta era di 11) ricevuti per quello sul caso plusvalenze? Pare proprio di sì secondo i rumors emersi nelle ultime ore. È stata infatti anticipata a domani l’udienza (inizialmente si sarebbe dovuto svolgere il 15 giugno) per il secondo filone del processo sportivo in carico alla società bianconera, che riguarda anche i rapporti con gli agenti e alle partnership sospette con altri club. Il club di Torino e la Procura federale stanno lavorando ad un accordo per il patteggiamento e la proposta verrà valutata nella giornata di martedì dal Tribunale Federale Nazionale: i giudici potranno accogliere l’intesa tra i due contendenti, ma anche respingerla qualora non ritenessero congrua la sanzione. Nel caso di avallo da parte del tribunale la sanzione concordata dovrà quindi passare successivamente al vaglio del Procuratore generale dello Sport, Ugo Taucer.

Con l’accordo appare chiaro che la Juventus rinuncerà a impugnare la decisione sul processo per le plusvalenze, evitando di ricorrere un’altra volta al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, che nelle scorse settimane aveva richiesto una nuova sentenza alla Corte Federale d’Appello. Le altre squadre restano a guardare, in attesa dei contenuti del patteggiamento: se venissero tolti altri punti, alla squadra allenata da Allegri sarebbe preclusa la partecipazione alle coppe europee nella prossima stagione.