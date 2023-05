Sentenza Juve oggi, penalizzazione di 10 punti. Il verdetto della Corte Figc

22 maggio 2023 a

La Juventus penalizzata di 10 punti in classifica. È questa la sentenza della Corte federale d'appello della Figc dopo la nuova udienza del processo plusvalenze. La Procura federale aveva chiesto una penalizzazione di 11 punti. Prosciolti Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano.

"Juventus Football Club prende atto di quanto deciso dalla Corte d’Appello della Figc e si riserva di leggere le motivazioni per valutare un eventuale ricorso al Collegio di Garanzia presso il Coni". Sul profilo Twitter della società appare il primo comunicato in merito alla sentenza e il club non è assolutamente soddisfatto. "Quanto statuito dal quinto grado di giudizio in questa vicenda, iniziata più di un anno fa - si legge nel post - suscita grande amarezza nel club e nei suoi milioni di tifosi, che, in assenza di chiare regole, si trovano oltremodo penalizzati con l’applicazione di sanzioni che non sembrano tenere conto del principio di proporzionalità. Pur non ignorando le esigenze di celerità, alle quali la Juventus non si è mai sottratta nel corso del procedimento, si sottolinea che si tratta di fatti che debbono ancora essere giudicati dal giudice naturale".

"Possibilità di un ricorso? Questa è chiaramente una possibilità" spiega Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, dopo la sentenza della corte di appello federale. "Ma dobbiamo prima leggere le motivazioni che arriveranno nei prossimi giorni per capire i margini per un ulteriore ricorso". E sul bilancio della stagione precisa: "Noi più che un bilancio facciamo un'analisi continua su quello che è l'andamento e sarà il risultato finale della stagione. Noi queste analisi le facciamo per cercare di migliorarci, perché questo poi è l'obiettivo di Juventus. La Juventus vuole e deve lottare sempre per la vittoria e noi in tutti i ragionamenti che facciamo insieme all'allenatore nel costruire la prossima stagione è cercare di migliorarci, fare quello che dà soddisfazione ai nostri tifosi, ovvero vincere".

Intanto l’udienza del secondo filone innanzi al tribunale federale nazionale della Figc che vede la Juventus deferita per la manovra stipendi è stata fissata al 15 giugno.