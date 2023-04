Coppa Italia, Inter-Juventus 1-0. L'imbucata di Dimarco porta i nerazzurri in finale

26 aprile 2023 a

a

a

L’Inter supera 1-0 la Juventus a San Siro nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e accede alla finale, con il risultato complessivo di 2-1 dopo l’andata chiusa con un pareggio 1-1. È la squadra di Inzaghi a fare il gioco fin dai primi minuti, e anche nel resto della partita. Dimarco sblocca già al 15’ dopo un’azione in profondità, tutto rasoterra, di Barella: anche un po’ a sorpresa per la difesa juventina. Qualche dubbio iniziale per un fuorigioco, ma non c’è niente di irregolare, l’Inter passa in vantaggio con scioltezza con l’inserimento centrale. Al 20’ è Lautaro che prova la conclusione da fuori area, palla di poco fuori. Al 25’ prima occasione da parte della Juve, dopo un cross di Locatelli, De Sciglio colpisce di testa all’altezza del secondo palo ma manda fuori non di molto. Al 29’ Perin deve intervenire intercettando un passaggio in area di Batoni, Inter ancora una volta pericolosa. Poco dopo Lautaro ci riprova da fuori area ma la palla va sopra la traversa. Al 34’ è Onana in tuffo a salvare un tentativo pericoloso, diretto da fuori area, di Kostic. Altro affondo Juve al 43’ ed è sempre Onana a fermare Kostic.

Come stanno Dybala, Llorente e Smalling? Mourinho incrocia le dita

Nel secondo tempo la Juventus parte con maggior vigore, ma è sempre l’Inter a creare occasioni: gran gol di Dzeko annullato per fuorigioco al 52’, tentativo di Lautaro un minuto dopo. Al 55’ ci prova Rabiot ma la difesa dell’Inter azzera il tentativo. Ancora Lautaro impegna nuovamente Perin, che riesce a capire le intenzioni dell’argentino e intercetta un bel tiro diretto al suo palo destro. Al 66’ un contropiede fulminante dell’Inter dopo un tentativo di azione dei bianconeri porta Dumfries in profondità a lanciare una diagonale verso Lautaro che aveva capito tutto ed era partito a razzo, ma la palla è lunga e anche in scivolata l’argentino non riesce a toccarla. Al 68’ entra Lukaku per Dzeko, poi Brozovic per Barella, Allegri risponde con Danilo per Bonucci, mentre 5 mnuti prima era entrato Paredes per Locatelli. Al 72’ gran volo di Perin che salva un quasi gol dopo una punizione calciata da Dimarco e conclusione di Mkhitaryan. Risponde Di Maria al 77’ di sinistro, il tiro è centrale e facile da parare per Onana. Altri cambi Inter, entrano Gosens per Dimarco e Correa per Lautaro. Allegri fa entrare Pogba per Miretti. Ultimo cambio Inter, Gagliardini entra al posto di Calhanoglu. All’88’ un’uscita tempestiva e temeraria di Onana previene il tentativo di Chiesa. Quattro i minuti di recupero, nei primi due Mkhitaryan rimedia un giallo. Inter in finale di Coppa Italia, aspettando la vincente tra Fiorentina e Cremonese in programma domani.