Roma, le condizioni di Dybala, Llorente e Smalling dopo gli infortuni

Filippo Biafora 26 aprile 2023 a

a

a

Poteva andare peggio. “La risonanza magnetica ha escluso lesioni, ma confermato il quadro distorsivo/contusivo alla caviglia sinistra” è questo il bollettino medico sulle condizioni di Dybala, uscito con un caviglia malconcio per il brutto intervento di Palomino nell’ultima sfida di campionato in casa dell’Atalanta. Il fuoriclasse argentino già ieri, nel giorno di riposo della squadra, aveva svolto dei primi controlli per verificare le condizioni di una caviglia che non si era gonfiata eccessivamente. Ed era stato tirato un primo sospiro di sollievo con l’esclusioni di fratture. Il test a cui si è sottoposto in giornata ha quindi confermato un buon quadro clinico rispetto ai timori iniziali dopo il fallaccio del connazionale: la caviglia è stata colpita duramente ma non ci sono neanche lesioni. “I controlli sono stati positivi.. lavoriamo per essere pronti al 100% il più presto possibile” il messaggio del numero 21 giallorosso su Instagram, in cui è apparso con la caviglia sottoposta ad alcune cure con un macchinario utilizzato a casa. Dybala sarà valutato giorno per giorno in vista della sfida di sabato contro il Milan di Pioli: soltanto nelle prossime ore, in base all’evoluzione del dolore dopo il colpo subito, saranno più chiari i tempi di recupero dell’infortunio. Sarà Mourinho a decidere come utilizzarlo, anche in considerazione del fatto che il dolore all’adduttore che lo aveva limitato nella doppia sfida con il Feyenoord non è ancora sparito.

“Vai a casa, ti prendono per il c**o”. Lite Mourinho-Serra, la decisione sull'arbitro

Meno positive le notizie riguardanti Llorente, le cui condizioni erano apparse subito preoccupanti. Anche per il difensore giornata di esami, ma per lui è emersa una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Dalla Roma non sono filtrati ancora tempi di recupero precisi, ma anche nel migliore dei casi non sarà a disposizione per la sfida d’andata della semifinale di Europa League con il Bayer Leverkusen. Quella dello spagnolo è una tegola pesante per lo Special One, che in difesa deve già fare a meno di Smalling, che ha accusato, come Wijnaldum, una lesione al flessore della coscia sinistra. Il centrale inglese salterà certamente la sfida all’Olimpico con i tedeschi: i medici giallorossi vogliono fare di tutto per metterlo a disposizione per il match di ritorno. Un obiettivo non facile, ma mancano ancora tre settimane e si vuole provare il tutto per tutto. Più rosea la situazione di Wijnaldum, che punta a recuperare a cavallo degli impegni con Inter e Leverkusen.