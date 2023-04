La Lazio risponde alla Juventus sull'arbitraggio: la polemica contro i bianconeri

Luigi Salomone 09 aprile 2023 a

La Lazio non ci sta. Qualche moviolista attempato, qualche arbitro fallito ha provato a stravolgere quanto accaduto durante Lazio-Juventus giocata sabato sera in uno Stadio Olimpico stracolmo di entusiasmo. Ebbene il club biancoceleste ha pubblicato sui social un video di risposta molto polemico e circostanziato con tanti errori commessi dall’arbitro Di Bello. Dai ripetuti falli di Cuadrado, rimasto in campo fino all’espulsione decretata dal secondo di Allegri per scampare il pericolo di un rosso inevitabile, al fallo di Locatelli su Milinkovic che poteva costare un ginocchio al serbo. Per carità si può discutere, a torto per molti ex giocatori, sul gol di Milinkovic ma restano molti dubbi anche su quello di Rabiot. La Lazio ha vinto con merito una bella partita e l’arbitro ha sbagliato molto, tutto qui.