Roma, botte da orbi tra Mourinho e Cassano: “Non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia…”

08 aprile 2023

"A Mourinho non frega un ca**o del calcio, è solo cinema”. Così Antonio Cassano, uno dei protagonisti della Bobo tv, aveva attaccato l’allenatore della Roma dopo l’ultima vittoria dei giallorossi contro la Sampdoria. Al termine della sfida con il Torino il tecnico portoghese ha voluto replicare all’ex calciatore, togliendosi un macigno dalla scarpa, con una serie di bordate che annichiliscono ‘Fantantonio’: “Ognuno è libero di avere le sue preferenze e di fare critiche. Ma quando si parla di altri, come Antonio, sono diverse. Lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio. Se fanno critiche alla Roma o Mourinho non interessa, loro si divertono. Cassano ha giocato nella Roma, nell'Inter e nel Real Madrid. A Madrid è ricordato per la sua giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, nell'Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia. Io sapete cosa ho vinto con Inter, Real Madrid e Roma. Lui avrà un problema con me, io non con lui. Gli dico solo una cosa, attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte - la chiusura ironica - arrivano i Marko Livaja e dopo è dura”. Dopo mesi di silenzio dopo i continui attacchi di Cassano Mou ha voluto mettere i punti sulle ‘i’.

Dybala su rigore condanna il Torino: la Roma di Mou vola al terzo posto

E lo Special One non ha risparmiato neanche una stilettata sul caso Juventus e sui processi che hanno portato alla penalizzazione di 15 punti: "Terzo posto? Sicuri che la Juve non abbia 59 punti? Siamo in Italia... Chi mi preoccupa per la corsa Champions? Noi stessi. Il fatto è che vogliamo pensare come una grande squadra".