Italia-Inghilterra, il gol di Retegui non basta: azzurri ko a Napoli

L'Inghilterra si impone per 2-1 sull'Italia allo stadio Maradona, nella prima partita del Girone C delle qualificazioni a Euro 2024. Per l'Inghilterra gol di Rice al 13' e di Kane su rigore al 44'. Il centravanti inglese supera così Wayne Rooney e diventa il miglior marcatore nella storia della nazionale inglese con 54 gol. Per l'Italia rete di Retegui al 56': l'italo-argentino al suo esordio assoluto in azzurro è andato subito a segno ma non è bastato per evitare la sconfitta.

Italia-Inghilterra, inizio choc: bufera per l'Inno di Gigi D'Alessio-Clementino

"Sapevamo che era una partita difficile, abbiamo subito due gol da calci piazzati nel primo tempo poi nel secondo abbiamo dominato e meritavamo di pareggiare. Ci dispiace iniziare così, ma la strada è lunga", ha detto Roberto Mancini, ct della Nazionale, ai microfoni della Rai commentando il ko all'esordio nelle qualificazioni a Euro 2024 contro l'Inghilterra. "Nella ripresa abbiamo pressato meglio, siamo stati più alti e devo dire che ho rivisto una grande Italia", aggiunge il ct. "Loro sui calci piazzati erano sempre pericolosi, il primo gol è stata una disattenzione. Il secondo su rigore. ora ci rimbocchiamo le maniche. Ii inizia in salita ma magari finiremo in discesa", prosegue Mancini. Sull'esordio di Retegui il ct dice: "Retegui è stato tre giorni con noi, ha bisogno di conoscere i compagni e il calcio italiano. Ci vuole tempo. Ha avuto difficoltà nel primo tempo, i difensori inglesi l'hanno limitato. Nella ripresa si è mosso meglio, ma essendo così giovane ha solo bisogno di tempo".