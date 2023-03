Italia-Inghilterra, fischi all'Inno inglese e bufera su Gigi D'Alessio-Clementino

23 marzo 2023 a

Inizio difficile per la partita Italia-Inghilterra allo Stadio Maradona di Napoli, esordio azzurro alle qualificazioni per gli Europei di calcio 2024 trasmesso in diretta giovedì 223 marzo su Rai1. Prima l'inno nazionale inglese, il suggestivo God Save The Kng, è stato per lunghi tratti sommerso dai fischi del pubblico napoletano. Poi la discutibile, almeno per molti utenti dei social che si sono scatenati con commenti al veleno, interpretazione del Canto degli italiani da parte del duo formato da Gigi D'Alessio e Clementino.

"Prima la Rai che oscura il ricorso di Vialli, poi i fischi all'inno inglese dei tifosi di Napoli e infine l'inno di Mameli stile tarantella napoletana... 10 minuti di sport e tv agghiaccianti, fra i più imbarazzanti degli ultimi anni", scrive un utente tra tanti. Su Twitter i commenti non si contano: "Comunque io più che fischiare su God Save the King avrei fischiato per l’inno versione quasi rap cantato da Gigi D’Alessio e Clementino". A differenza dell'interprete dell'inno inglese, i due cantanti hanno proposto una versione molto ritmata e veloce su una base registrata, che evidentemente non ha convinto molti telespettatori.