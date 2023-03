Sei Nazioni rugby, 18° cucchiaio di legno per l'Italia: ko in casa della Scozia

18 marzo 2023 a

Ennesimo torneo senza vittorie per l’Italrugby. Termina con cinque sconfitte in altrettante partite per l’Italia l’edizione 2023 del torneo Sei Nazioni: nell’ultimo impegno, gli azzurri escono sconfitti per 26-14 in casa della Scozia a Murrayfield. Una sconfitta che sa di beffa, visto che l’Italia ha avuto nel finale la chance di vincere la partita ma senza riuscire a sfondare il muro difensivo eretto dagli scozzesi, che hanno respinto i tentativi di meta durati tutti gli ultimi cinque minuti di gara e, dopo aver recuperato il possesso, hanno siglato loro la marcatura.

Per la Scozia mattatore della partita Kinghorn, autore di tre delle quattro mete e di altrettante trasformazioni. Di Van der Merwe l’altra meta dei padroni di casa. Per l’Italia una meta e due calci piazzati di Allan, una trasformazione di Garbisi. In classifica la Scozia - che si aggiudica anche la Cuttitta Cup - chiude al terzo posto con 15 punti, l’Italia ultima con 1: è ancora una volta cucchiaio di legno, il diciottesimo della storia azzurra nel sei nazioni.