Juventus, svolta sulla “carta segreta”. Cambia tutto sulla penalizzazione?

La difesa della Juventus segna un punto a proprio favore nel caso plusvalenze. Il Tar del Lazio ha, infatti, dato il via libera all’accesso per i legali del club alla carta chiamata «nota 10940» del 14 aprile 2021 in cui la Covisoc chiede alla Procura Federale alcune interpretazioni legate al caso plusvalenze. La lettera della procura della Figc alla Covisoc, che contiene i «chiarimenti interpretativi» sul caso delle plusvalenze, deve quindi essere consegnata agli avvocati. È quanto stabilito dal Tar del Lazio, che ha accolto un ricorso presentato dal dirigente della Juventus, Federico Cherubini, e dall’ex ds bianconero Fabio Paratici.

La Juventus trova quindi una parziale vittoria nel procedimento davanti alla giustizia sportiva che ha portato alla penalizzazione di 15 punti decisa dalla Corte d’appello della Figc, una sanzione contro la quale la società di torino ha presentato ricorso al Collegio di Garanzia presso il Coni. Le difese sostengono infatti che nell’inchiesta sportiva della procura federale della Figc sarebbero stati violati i tempi procedurali, in quanto il documento in questione è datato 21 aprile 2021. Ora la Covisoc dovrà consegnare il documento agli avvocati difensori: questa potrebbe essere una «carta segreta» capace di poter portare all’inammissibilità del processo per riavere i 15 punti. Sarà il Collegio di Garanzia ad esprimere il suo giudizio su di essa e in generale sul procedimento.