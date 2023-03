Haaland perde la testa: corsa a tutto campo e poi la reazione feroce

04 marzo 2023 a

Il Manchester City si è imposto per 2-0 sul Newcastle, nell’anticipo della ventiseiesima giornata della Premier League inglese. Padroni di casa in vantaggio al 15’ con un gran gol di Foden, autore di una serpentina ubriacante prima di battere il portiere in diagonale. Il raddoppio al 67’ di Bernardo Silva su assist di Haaland. L’attaccante norvegese è restato a secco e nel finale si è messo in evidenza per un gestaccio di reazione: il difensore dei Magpies, Burn, ha effettuato un brutto intervento ai danni di Grealish, un comportamento che ha scatenato Haaland. Il bomber è andato di corsa faccia a faccia con l’avversario dopo l’entrata scomposta e l’alta tensione, con entrambe le squadre coinvolte intorno ai calciatori, che ha portato ad una vera e propria zuffa: il tutto si è concluso con un cartellino giallo per lo stesso Haaland.

Su un altro campo inglese è invece andata in scena l'incredibile vittoria in rimonta per 3-2 dell’Arsenal, in casa, contro il Bournemouth. La formazione di Arteta, dopo esser andata sotto di due reti, siglate da Billing e Senesi, ha ribaltato il punteggio con i gol di Partey, White e Nelson, quest’ultimo al 97’. Con questo successo i gunners mantengono il vantaggio di cinque punti sul ManCity.