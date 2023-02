Serie A, Verona-Lazio 1-1. Rimonta Hellas dopo l'eurogol di Pedro

06 febbraio 2023 a

La Lazio non sfonda in casa del Verona ed è costretta al secondo pareggio consecutivo in campionato, con la mancata conquista del terzo posto solitario alle spalle dell’Inter. Al Bentegodi finisce 1-1 con la rete di Pedro sul finire del primo tempo e il primo sigillo in Serie A di Ngonge ad inizio seconda frazione. La squadra di Sarri sale a 39 punti in classifica, ma lascia per strada la grande chance di scavalcare la Roma e riprendersi il podio. Continua invece il periodo positivo degli uomini di Zaffaroni, che fanno un altro piccolo passettino in avanti portandosi a -4 dalla zona salvezza.

La prima grande occasione del match è a favore dei padroni di casa, che arrivano alla conclusione con Ngonge respinto da un attento Provedel, poi Doig avrebbe un apparentemente comodo tap-in da sfruttare ma getta tutto al vento. A ridosso della mezz’ora è Immobile che prova a scuotere i biancocelesti sfiorando il vantaggio con un tentativo di mancino, mentre al 38’ dall’altra parte serve un gran riflesso di Provedel ad evitare il possibile gol di Depaoli. Proprio a qualche istante dall’intervallo è la Lazio a sbloccare le marcature con una magia di Pedro che, spalle alla porta, gira improvvisamente con il mancino disegnando una traiettoria imprendibile per Montipò. Un vero gioiello.

In avvio di ripresa arriva subito la reazione del Verona, che la pareggia immediatamente con il colpo di testa di Ngonge sulla punizione tagliata di Lazovic, poi proprio con un destro a giro clamoroso del serbo sfiora addirittura l’immediato raddoppio, negato solo dal palo. L’inerzia del match sembra cambiare improvvisamente e al 56’ serve un altro bell’intervento di Provedel ad evitare che gli scaligeri la ribaltino con Doig. Dopo qualche minuto di affanno la squadra di Sarri si riassesta, ma fa fatica a rendersi nuovamente pericolosa nei pressi dell’area avversaria. La gara resta aperta a qualsiasi risultato e in pieno recupero la Lazio va ad un passo dal colpo del ko con l’ex Zaccagni, che prova a risolvere di tacco in mischia trovando la parata di Montipò.