Sci, straordinario oro mondiale di Federica Brignone nella combinata di Meribel

L’Italia trionfa nello sci. Federica Brignone ha scritto la storia ai Mondiali di Meribel, regalando alla nazione la prima medaglia iridata nella combinata femminile. Un titolo incredibile quello della valdostana, già bronzo olimpico in carica nella specialità, al termine di due manches stratosferiche. La 32enne carabiniera di La Salle ha messo in mostra il meglio del suo straordinario repertorio: prima con il supergigante semplicemente perfetto, privo di sbavature rifilando più di 7 decimi ad ogni rivale, e poi con una manche di slalom da sogno, per regalarsi la prima medaglia d’oro mondiale 12 anni dopo l’argento in gigante a Garmisch 2011. Un titolo che la nazionale femminile italiana non aveva mai vinto in questa specialità: Karen Putzer fu bronzo 22 anni fa a St. Anton, in Austria. Medaglia d’argento all’elvetica Wendy Holdener, con un ritardo di ben 1 secondo e 62 da Brignone, a cui ha recuperato appena 4 centesimi nella specialità a lei più congeniale. L’Austria ha potuto festeggiare il bronzo grazie a Ricarda Haaser, attardata di 2 secondi e 26, seguita, ai piedi del podio, dalle compagne di squadra Ramona Siebenhofer e Franziska Gritsch.

Elena Curtoni, l’unica altra azzurra in gara, ha terminato al nono posto. Sofia Goggia non ha preso parte allo slalom: la campionessa bergamasca aveva disputato solo la prima metà di gara, per saggiare la pista in vista della gara di supergigante prevista mercoledì 8. Anche la norvegese Ragnhild Mowinckel e la svizzera Lara Gut-Behrami, rispettivamente seconda e terza dopo la manche di superG, non hanno disputato la prova tra i pali stretti. Out per un’inforcata ad un passo dal traguardo la la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, che visti i tempi poteva contendere l’oro a Brignone. Out Marta Bassino nel superg dopo un errorino su di un dosso nella parte centrale, quando stava viaggiando con degli ottimi tempi, appena alle spalle di Brignone.

“Sono soddisfatta, soprattutto della performance, di come sono rimasta concentrata, di come mi sono messa in mostra in pista. Iniziare il Mondiale così è fantastico. Erano tre edizioni che mi presentavo non al 100% e non ero riuscita a prendermi del tempo di recupero prima, questa volta l’ho fatto, mi sono ricaricata, ho fatto quello che riesco a fare quando sono al 100%” la reazione dell’azzurra. Ora il programma dei Mondiali da MEribel, dove si disputano le gare femminili, continuerà mercoledì con il supergigante femminile, previsto per le ore 11.30.