Calciomercato, gli ultimi botti delle romane: Llorente alla Roma, Pellegrini alla Lazio

Il calciomercato della Roma e della Lazio si chiude con un acquisto a testa. La società giallorossa ha ufficializzato «l’acquisto dal Leeds United dello spagnolo Diego Llorente a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, con diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo». Tiago Pinto ha chiuso l’affare con un prestito gratuito, con 250mila euro di bonus in caso di qualificazione alla Champions League, con un diritto di riscatto fissato a 18m5 milioni di euro. Llorente, 29 anni, è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid e ha debuttato in prima squadra nel 2013, quando sulla panchina dei blancos sedeva José Mourinho. Prima dell’esperienza al Leeds United, ha indossato le maglie di Rayo Vallecano, Malaga e Real Sociedad. «Quando si è presentata l’opportunità di venire alla Roma non ci ho pensato due volte», ha dichiarato Llorente. «Essere qui rappresenta un grande passo in avanti per la mia carriera e voglio sfruttare questa occasione al massimo. Roma è bellissima, una città spettacolare, credo sia quasi impossibile trovare un posto migliore dove giocare a calcio. La Roma è in lotta su tutti i fronti per fare qualcosa di importante e io sono pronto a dare il mio contributo». Il nuovo calciatore giallorosso indosserà la maglia numero 14.

Colpo in extremis anche per la Lazio, che regala Luca Pellegrini a Maurizio Sarri. L’esterno di proprietà della Juventus ha trascorso i primi mesi della stagione in prestito all’Eintracht Francoforte, ma dopo una grande pressione e alcune rinunce economiche è riuscito a tornare in Italia, con il contratto con i biancocelesti firmato e depositato nell’ultima ora della finestra dei trasferimenti invernali. La Lazio prende il terzino sinistro in prestito gratuito, con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Grande sforzo della società biancoceleste, che ha chiuso l’operazione prima di cedere Mohamed Fares.