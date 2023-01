Risultato Monza Juventus, i tifosi chiamano Berlusconi: "Ora il pullman..."

29 gennaio 2023 a

L'orgoglio e il carattere visti contro l'Atalanta sono già un triste ricordo. Una Juventus moscia e deludente perde in casa contro il Monza per 2-0 e scivola sempre più in basso in una classifica segnata dal pesante -15 inflitto dalla Corte Federale d'Appello della Figc. E in attesa delle motivazioni e dell'esito dell'appello dinanzi al Collegio di Garanzia del Coni, l'impressione è che più di qualcuno nella squadra di Allegri stia già abbandonando la nave che affonda. Un atteggiamento pericolosissimo, perché con gli attuali 23 punti in classifica in caso di ulteriori penalizzazioni i bianconeri rischierebbero addirittura di ritrovarsi drammaticamente in zona retrocessione. Non è bastato alla Juve il rientro nella ripresa di Vlahovic, apparso ancora lontano nella condizione.

Grande festa in casa Monza, che grazie alle reti di Ciurria e Mota interrompe una serie di 12 risultati utili di fila della Juve allo Stadium. La squadra di Palladino si conferma bestia nera dei bianconeri, battuti sia all'andata che al ritorno e ora scavalcati anche in classifica dai brianzoli. E il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi non può non tornare sulla promessa (hot) che aveva fatto alla squadra. Il capo degli azzurri nonché patron del Monza prima di Natale aveva promesso ai suoi giocatori che, se avessero vinto contro i bianconeri, avrebbe fatto giungere "un pullman di tr**e". "Ho già ricevuto cento telefonate...". confessa ridendo il Cav.