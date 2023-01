Ecco la "carta segreta" di Ronaldo che inguaia la Juve. Cosa rischiano i bianconeri

19 gennaio 2023 a

La "carta di Ronaldo" esiste e per la Juventus adesso si mette male. A pubblicare per la prima volta il documento che inguaia i bianconeri è il Corriere della sera. "La guardia di finanza - spiega il sito web del quotidiano di Milano - l’ha trovata nello studio dell’avvocato Federico Restano (a Torino) il 23 marzo 2022, nel corso della seconda perquisizione disposta dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dai sostituti Mario Bendoni e Ciro Santoriello".

Sul documento c'è l'a firma dell'ormai ex ds Fabio Paratici. Sarebbe la prova della finta rinuncia agli stipendi dei giocatori bianconeri, che dimostrerebbero la manovra della società per nascondere ai bilanci ufficiali le passività nei conti. In particolare si legge che a Ronaldo spetterebbero ancora 19,6 milioni di euro e, tra le condizioni per percepirli, ci sarebbe stata la permanenza alla Juventus.

Permanenza che poi non ci sarebbe stata ma, in un altro allegato della scrittura, si ipotizza anche il caso di un trasferimento del calciatore ad un'altra società, come poi avvenuto. In questa ipotesi, si legge, "Lei avrà diritto a percepire un incentivo all'esodo".

"I magistrati - spiega il Corriere - hanno provato a chiedere conto dell’accordo a CR7 (attraverso una rogatoria internazionale), ma l’attaccante non si è mai presentato dai pm. I suoi legali, i penalisti Salvatore Pino e John Shehata, hanno poi fatto sapere che il calciatore non ha mai visto quei documenti e che non ne possiede copia".

La rivelazione arriva proprio il giorno dopo l'uscita ufficiale di Andrea Agnelli dal board della società. Con lui ha lasciato l'incarico l'intero Cda, tra cui Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene.