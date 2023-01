Tramonta l'idea Mourinho, Roberto Martinez è il nuovo ct del Portogallo

09 gennaio 2023 a

Nelle scorse settimane il rumor aveva fatto la sua comparsa su giornali e altri organi di informazione. José Mourinho, allenatore della Roma, era stato accostato alla Nazionale portoghese, reduce dalla deludente performance di Qatar 2022. Le voci, però, sono state confutate dalla realtà dei fatti. Il nuovo commissario tecnico del Portogallo sarà Roberto Martinez che ha firmato un contratto fino al 2026. Martinez sostituirà Fernando Santos che, appunto, ha lasciato l’incarico dopo la Coppa del Mondo.

Dopo diversi anni come allenatore e direttore sportivo del Belgio, Roberto Martinez ha annunciato che non avrebbe più guidato i diavoli rossi dopo aver perso nella fase a gironi della Coppa del Mondo in Qatar. Svanisce, quindi, la suggestione José Mourinho per la panchina del Portogallo.