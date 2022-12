Carlo Ancelotti su Messi: "Non so se è il migliore. Ho visto Maradona"

29 dicembre 2022 a

a

a

Messi-Maradona il derby infinito. Ne parla anche Carlo Ancelotti prima della sfida del Real Madrid contro il Valladolid. «Non so se Messi sia il migliore della storia. In ogni epoca ci sono stati giocatori molto forti. Mi sto divertendo nella mia carriera, ho visto Maradona, Cruyff, nel frattempo alleno l’attuale Pallone d’Oro». Torna a parlare in conferenza Carlo Ancelotti. E le domande arrivano a consuntivo del Mondiale. Gli chiedono pareri un po' su tutto, il Real Madrid, alla vigilia della sfida contro il Valladolid, quasi passa in secondo piano. Il tecnico smentisce la presunta chiamata del Brasile per allenare la Selecao: «Non so se il Brasile è interessato a me perché non mi ha contattato. Apprezzo le voci che ci sono ma la mia situazione è molto chiara: sono contento di questa avventura e voglio continuare finché non saranno loro a dirmi che è finita. Non sarò io a dirlo».

De Laurentiis fa i complimenti ad Ancelotti e i tifosi del Napoli insorgono

Ancelotti risponde anche sulla polemica Benzema-Francia: «Non entro nella decisione della Francia con Benzema. Hanno valutato il momento di Karim e hanno pensato che non avrebbe avuto la possibilità di giocare l’intero Mondiale. Adesso che è tornato qui lo vedo molto motivato. Sa che il primo tratto di stagione non è andato bene e vuole far vedere le sue migliori giocate nella seconda parte di stagione».