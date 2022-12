Svolta storica per il nuoto artistico: gli uomini saranno ammessi a Parigi 2024

22 dicembre 2022 a

Gli uomini potranno partecipare alle gare di nuoto artistico ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Lo rende nuoto la Federnuoto. Le nuove regole permetteranno a un massimo di due atleti di gareggiare nell’esercizio delle squadre composte da 8 unità.

Alle Olimpiadi parteciperanno dieci squadre. Il nuoto artistico è stato fin qui riservato alle sole atlete donne duranti i Giochi ed è presente alle Olimpiadi dal 1984. Dal 2015 è permessa la partecipazione degli uomini ai campionati mondiali, con gli atleti costretti spesso a combattere contro i luoghi comuni di una disciplina che nell'immaginario sarebbe esclusivamente "da donna".

«È un giorno storico. Questo annuncio segna una pietra miliare nella storia del nuoto artistico - ha dichiarato il pluricampione internazionale Giorgio Minisini - L’evoluzione del nostro sport verso l’inclusività procede spedita e questa decisione del Cio e di World Aquatics ci aiuterà a diventare un esempio per l’intero movimento internazionale. Come uno degli sport più popolari dei Giochi, siamo pronti a condividere il motto olimpico in tutto il mondo più forte che mai».