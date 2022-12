Coro fascista durante una festa. Bufera sull'interista Brozovic (VIDEO)

Nel mirino le parole (e i gesti) del calciatore e del compagno Lovren

Una bufera mediatica si è abbattuta sul calciatore interista Marcelo Brozovic e sul suo compagno nella nazionale croata Dejan Lovren. I due, infatti, sono stati immortalati in un video diventato virale in Croazia mentre, nel corso dei festeggiamenti in un locale per il terzo posto ottenuto al Mondiale urlano "Za dom spremni", ovvero "pronto per la patria".

This is former @LFC defender Dejan Lovren & @intermilan player Marcelo Brozovic singing ‘Za Dom Spremni’ (For homeland - ready).



It’s a salute used during World War II by the Croatian fascist Ustaše movement. It was the Ustaše equivalent of the Nazi salute "Sieg heil". https://t.co/tkoz4RjWmJ pic.twitter.com/xzGvh0wQjq