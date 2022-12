Qatar 2022, prima della finale con l'Argentina nella Francia scoppia il caso Benzema

Luca De Lellis 18 dicembre 2022 a

Se l’Argentina – popolo, giocatori e allenatore – sembra un unico corpo in missione, in casa Francia “il caso Benzema è arrivato a perseguitare la preparazione per la finale della Coppa del Mondo”. Così titola l’Équipe, in merito alla polemica scoppiata tra il ct transalpino Didier Deschamps e il Pallone d’Oro di quest’anno. Una relazione iniziata con buoni presupposti nel 2012, quando l’ex centrocampista della Juventus si è insediato sulla panchina Blues, e deteriorata a partire dallo scandalo giudiziario “sex tape” che nel 2015 ha colpito Benzema e il suo compagno di Nazionale Mathieu Valbuena. Lì è maturata la prima frattura: Karim è stato scaricato dal suo allenatore, ed escluso sia dagli Europei 2016 che dal Mondiale del 2018. In entrambe le competizioni la Francia è poi giunta in finale, perdendo la prima con il Portogallo e vincendo la seconda ai danni della Croazia. Ora la storia si ripete e, senza Benzema, la squadra di Deschamps è ancora nella finale di un Mondiale. Mentre nell’unico torneo giocato dal 2015 in poi dall’attaccante madridista, Euro 2020 (disputatosi nel 2021), i transalpini sono stati malamente eliminati agli ottavi dalla Svizzera. Forse è anche per questo che il ct francese crede di poter fare a meno di lui in questo appuntamento con la storia. Anche perché Giroud, diventato intanto miglior marcatore di sempre della Nazionale, non lo sta facendo rimpiangere. E il rapporto con lui è, nel confronto, idilliaco.

Ma ora cosa è successo davvero tra i due? Riavvolgendo il nastro, Benzema, in origine convocato nella lista per il Mondiale qatariota, ha dovuto rinunciare per un infortunio al quadricipite sinistro. Ma al suo posto non è stato convocato nessuno. Quindi, avendo recuperato dal contrattempo, avrebbe potuto essere della partita. Ciò non accadrà. Anzi, rispondendo alla domanda in merito di un giornalista in conferenza stampa, Deschamps è apparso visibilmente infastidito: “Non mi occupo degli inviti dei giocatori, la questione è imbarazzante”. Infatti, il presidente francese Macron ha invitato il giocatore del Real ad assistere dalla tribuna ma la risposta è stata un secco “no”. L’astio di Deschamps nei confronti di Benzema, secondo quanto riporta l’Équipe, è dovuto anche al fatto che nella cerimonia del Pallone d’Oro lui non fu citato nei ringraziamenti del fuoriclasse. Mancata riconoscenza, mancata sintonia. Ma ormai la decisione è presa: Francia–Argentina non sarà la partita di Karim.