Messi-Mbappé, scintille in campo. Il gesto umiliante (ricambiato) dopo il gol

18 dicembre 2022 a

a

a

Argentina-Francia finale dei Mondiali di calcio in Qatar, vinta dai sudamericani ai rigori dopo una partita pazzesca, era stata annunciata come la sfida tra due fuoriclasse assoluti compagni di squadra nel Psg: Leo Messi chiamato a consacrarsi definitivamente anche con la nazionale e il talento transalpino Kylian Mbappé. E la sfida tra i due è stata degna delle attese, con l'argentino che ha realizzato una doppietta e l'avversario che di gol ne ha fatti tre, anche se non sono stata sufficienti per riportare la coppa a Parigi.

Video su questo argomento Argentina sul tetto del mondo, esplode la festa | VIDEO

Il miglior giocatore di Qatar 2022 e il capocannoniere del torneo durante la gara si sono resi protagonisti anche di uno scontro a distanza immortalato dalle telecamere dello stadio. La prima parte della partita è stata dominata dall'Argentina. Dopo aver realizzato su rigore il gol dell'1-0, Messi ha esultato con i suoi compagni ma quando è tornato a centrocampo ha cercato con lo sguardo Mbappé e ha esultato agitando freneticamente il pugno sotto lo sguardo dell'avversario e davanti la panchina del ct Didier Deschamps.

Argentina campione ai rigori. Francia ko dopo una partita da infarto

Il francese non ha reagito, ma ha replicato alla prima occasione disponibile. Con i sudamericani avanti 2-0 e la partita che sembrava decisa, Mbappé prima ha accorciato le distanze su rigore poi su azione ha pareggiato i conti facendo iniziare di fatto una nuova partita all'80°. Rientrando nella sua metà campo dopo il gol, il francese ha fatto lo stesso gesto di Messi all'indirizzo della panchina argentina e dello stesso 10 dell'Albiceleste come e rendere pan per focaccia al compagno-rivale. Ma alla fine, ad alzare la Coppa al cielo, sono stati gli argentini.