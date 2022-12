Argentina-Francia, Deschamps lo cambia e Giroud impazzisce: furia in panchina

18 dicembre 2022 a

L'Argentina ha vinto ai rigori contro la Francia una finale senza precedenti dei Mondiali di calcio. Fino all'80° la partita era saldamente nelle mani della squadra allenata da Scaloni, prima che si scatenasse Mbappè. Al 41', con i francesi sotto di due gol, il ct Deschamps sostituisce Giroud con Thuram e l'attaccante milanista reagisce con rabbia, scagliando una bottiglietta in panchina.

In quel momento i blues erano in totale balia dei sudamericani e il tecnico ha deciso il doppio cambio anche prima che si andasse nello spogliatoio per la fine del primo tempo. Circostanza, questa, che probabilmente è stata letta da Giroud come una umiliazione provocando così la reazione rabbiosa una volta che si è seduto in panchina.