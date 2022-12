Roma, Totti pronto alla pace con Spalletti: “Vorrei parlarci e succederà. È tra i migliori”

15 dicembre 2022 a

a

a

Francesco Totti e Luciano Spalletti di nuovo amici? Ad avvicinare la pace tra l’ex capitano della Roma e l’attuale allenatore del Napoli è proprio la bandiera giallorossa, che intervenendo sul canale Twitch Bepi Tv ha lasciato una speranza a tutti i tifosi romanisti dopo la “faida” che li ha coinvolti negli ultimi anni: “Se mi piacerebbe riparlare con Spalletti e chiarire? Certo che si. Col rapporto che abbiamo avuto… Mi dispiace sia andata così. Capiterà sicuramente. Con lui mi sono espresso al massimo, avevamo un rapporto che andava oltre il campo. Mi dispiace aver interrotto il rapporto con lui, per me resta uno dei migliori allenatori in circolazione. Se la squadra lo ascolta può arrivare lontano. Nessuno mette bene la squadra in campo come lui”.

Corona a ruota libera su Totti: "Ecco con quante donne ha tradito Ilary" | VIDEO

Totti si sofferma poi sui Mondiali di Qatar 2022 e sulla situazione di Cristiano Ronaldo: “È un bel Mondiale, vederlo dal vivo fa un certo effetto. Vincere la Coppa del Mondo è una cosa che ti porti per tutta la vita. L'Italia del 2006 sarebbe sicuramente arrivata tra le prime quattro in Qatar. Per me Maradona è il calcio, mentre Messi è giocatore più forte al mondo, ma è sotto Diego. Quando vedo gli ultimi mesi di Ronaldo mi sembra di rivivere la mia esperienza, credo che vada rispettato. So cosa si prova a essere messi da parte quando si è stati all’apice”.