Arriva l'influenza del cammello: allarme per il ritorno dei tifosi dal Qatar

12 dicembre 2022 a

a

a

Un nuovo virus più letale del Covid spaventa l'Europa. I medici di tutta l'Inghilterra sono stati messi in allerta per la diffusione della cosiddetta "influenza da cammello" tra i tifosi inglesi di ritorno dalle partite di Coppa del Mondo di calcio. L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha esortato i medici a prestare attenzione alle persone che soffrono di febbre e difficoltà respiratorie.

Torna la mascherina? L'ondata di Covid a Natale fa paura

Negli ultimi anni quasi 1.000 persone - come riporta l'edizione online del Sun - sono morte a causa dell'influenza del cammello, detta anche sindrome respiratoria mediorientale (MERS) . E i casi potrebbero ora aumentare a causa dell'enorme numero di tifosi accorsi in Qatar per il Mondiale e che potrebbero essere venuti a contatto con i cammelli e quindi sono esposti all'infezione. Il MERS è molto più letale del Covid 19 : più di un terzo delle persone che lo contraggono muore rispetto a meno del 4% dei malati di Covid. La nota informativa inviata dall'HSA afferma: “I medici e i team di sanità pubblica dovrebbero essere specificamente attenti alla possibilità di MERS nei viaggiatori di ritorno dalla Coppa del Mondo. Il rischio di infezione per i residenti nel Regno Unito è molto basso, ma potrebbe essere più elevato in coloro che sono esposti a specifici fattori di rischio all'interno della regione, come i cammelli. "La MERS può essere acquisita da uno stretto contatto con i cammelli o dal consumo di prodotti di cammello, ad esempio latte di cammello non pastorizzato".

L'organizzazione avverte inoltre della possibile "trasmissione da persona a persona" e afferma che quest'anno sono già stati segnalati due casi in Qatar, entrambi venuti a contatto con i cammelli. Ci sono stati 2.600 casi tra aprile 2012 e ottobre 2022 in 12 paesi del Mediterraneo orientale e del Medio Oriente.

L'uomo con il super-sangue che uccide il Covid: svolta e cura in arrivo?

La passeggiata sul cammello è un passatempo popolare in Qatar sia tra la gente del posto che tra i turisti. Il Sun ha raccontato prima del Mondiale come i tifosi erano stati avvertiti di stare alla larga dagli animali per paura di contrarre la malattia mortale. Il professor Paul Hunter, dell'Università dell'East Anglia, ha dichiarato: "I tifosi dovrebbero stare alla larga dai cammelli in Qatar. È un brutto virus, molto più letale del Covid-19 con un tasso di mortalità molto alto e attualmente non esiste un vaccino efficace".

Fino a ieri sera non ci sono stati casi confermati di influenza del cammello tra i tifosi inglesi di ritorno. La nota informativa è stata rilasciata ai direttori della sanità pubblica e ai direttori della prevenzione e del controllo delle infezioni durante la fase a girone dei Mondiali.