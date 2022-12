Milano invasa da cinquemila marocchini in festa, un accoltellato alla gola

10 dicembre 2022 a

Circa 5.000 tifosi del Marocco sono scesi in strada a Milano al triplice fischio che ha sancito il successo della nazionale ai quarti di finale contro il Portogallo. A margine dei festeggiamento un uomo è stato colpito alla gola da un fendente verosimilmente sferrato, nel contesto di una lite, da altro cittadino straniero. L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale Policlinico.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia Milano Duomo che stanno seguendo le indagini, due uomini hanno iniziato a litigare tra la folla, quando un terzo si è messo in mezzo per separarli ed è stato colpito. Il ragazzo ferito, probabilmente di origine marocchina, è stato ricoverato all'ospedale Policlinico in codice rosso. Ad accoltellarlo un uomo, che i testimoni hanno descritto come dell'Est Europa, che è fuggito.

In vari quartieri della città gruppi di tifosi hanno festeggiato, mentre circa tremila persone sono confluite in corso Buenos Aires, prevalentemente all’altezza di piazza Oberdan, controllati dal dispositivo di ordine pubblico predisposto dalla Questura e composto da contingenti della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza mentre la Polizia Locale gestisce il traffico veicolare nelle zone interessate. Anche in piazza Duomo, si registra la presenza di qualche centinaio di tifosi che pacificamente si sono attestati sul lato Mondadori.

«Come se non bastassero già i grossi disagi creati nei giorni scorsi in piazza Gae Aulenti, soprattutto alle attività commerciali, oggi i tifosi marocchini stanno replicando le esultanze estreme anche in Loreto/Buenos Aires. I marocchini con fumogeni e petardi stanno bloccando i mezzi pubblici e l’intera viabilità, in una delle zone più frequentate e dello shopping in città, che è completamente in tilt! A loro, del resto, è concesso tutto ed agiscono indisturbati per le vie del capoluogo lombardo. Sono basito che, per una vittoria calcistica, il centro di Milano venga sconvolto da alcuni tifosi di una squadra di calcio straniera». Così, in una nota, il deputato di FdI, Riccardo De Corato.

I marocchini sono scesi in piazza a festeggiare anche a Roma, nel quartiere di Centocelle. Anche a Torino si registrano i caroselli dei tifosi in festa. Ma l'onda di entusiasmo si propaga in tutta Europa, come ad esempio a Parigi, dove i marocchini marciano e suonano i clacson per celebrare la vittoria. La polizia è schierata sugli Champs-Elysees. Non mancano fuochi d’artificio e petardi, ma al momento non vengono segnalati scontri.

Ad Amsterda il traffico è stato letteralmente bloccato dalla comunità marocchina in festa. E anche nel centro di Londra sono comparse bandiere dei tifosi del Marocco.