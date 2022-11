Germania-Giappone finisce come in Holly e Benji, la profezia sui mondiali

23 novembre 2022 a

a

a

Ci sono cartoni animati che grazie a uno sguardo irriverente sul presente sono riusciti a prevedere fatti poi avvenuti nel futuro, come le "profezie" dei Simpson's che, per dirne una, hanno illustrato Donald Trump presidente degli Stati Uniti anni prima che si candidasse. Dai mondiali di calcio del Qatar arriva la coincidenza che non ti aspetti: il Giappone ha battuto in rimonta la corazzata della Germania proprio come in Captain Tsubasa, titolo originale dell'amatissimo cartone Holly e Benji.

Argentina ko, il tifoso arabo festeggia a colpi di mitra VIDEO

Nel primo match del Gruppo E dei Mondiali i tedeschi sono andati in vantaggio con Gundogan per poi essere acciuffati e superati dalla nazionale nipponica grazie ai gol di Doan e Asano. Stessa dinamica di quanto avviene in una puntata di Holly e Benji nella finale del Mondiale giovanile. Nelle varie stagioni e riedizioni del cartone nato sul manga di inizio anni '80, a un certo punto i calciatori più forti finiscono nella nazionale e giocano la Coppa del Mondo giovanile, arrivando in finale contro la Germania che passa presto in vantaggio. Oliver Hutton, Tom Becker, Mark Lenders e gli altri riescono a ribaltare il risultato e diventano campioni del mondo.

Accordo consensuale. Rottura definitiva tra Cr7 e i Red Devils

Coincidenza o "profezia", l'episodio ora è diventato virale sui social. Ora la domanda è: chi si ricorda se i Simpson in una delle tante puntate trasmesse in tv hanno previsto un mondiale di calcio prima di Natale nel bel mezzo del deserto?