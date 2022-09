Devis Mangia non allenerà Malta stasera: "Ha violato le nostre politiche"

27 settembre 2022 a

Stasera, in occasione dell’amichevole contro Israele, sulla panchina di Malta siederà Davide Mazzotta e non Devis Mangia. La Federazione ha annunciato in una nota che il 48enne tecnico lombardo «è stato sollevato temporaneamente dal suo incarico di capo allenatore delle nazionali a seguito di una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle sue politiche.

Mangia ha dato la sua piena disponibilità per l’accertamento dei fatti in questione. La Federazione non farà ulteriori commenti fino a quando i prossimi passi non saranno discussi all’interno dei rispettivi organi decisionali in modo aperto e trasparente».

Secondo il «Times of Malta», che cita fonti federali, Mangia - ex ct Under 21 e in passato sulle panchine di Palermo, Spezia, Bari e Ascoli, alla guida di Malta dal dicembre 2019 - sarebbe chiamato a rispondere di «molestie sessuali» nei confronti di un calciatore della nazionale. Il calciatore in questione, fra l’altro, secondo «Net News» era in gruppo ma non è sceso in campo in occasione della sconfitta di venerdì in Estonia.