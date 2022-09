Nations League, il gol di Dimarco in Ungheria-Italia entra nella storia

26 settembre 2022 a

Federico Dimarco entra nella storia azzurra. Il gol messo a segno a Budapest contro l’Ungheria per il 2-0 è infatti il numero 1500 della Nazionale dalla sua nascita. La prima rete è stata siglata da Pietro Lana il 15 maggio 1910, dopo 13 minuti di gioco nella partita inaugurale contro la Francia, poi vinta dall’ Italia per 6-2 a Milano, in amichevole allo Stadio Civico Arena.

Con il gol di Dimarco, l'Italia è andata in vantaggio per 2-0 sull’Ungheria. Il match è valido per la sesta e ultima giornata del gruppo 3 di Nations League e si è giovata alla Puskas Arena di Budapest. Fino alla fine del primo tempo a decidere il match è stato il gol di Raspadori al 27' del primo tempo. Con questo risultato gli azzurri si qualificheranno alla Final Four di Nations League.